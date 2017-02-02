Республика откроет ещё пять межрайонных центров делового сопровождения бизнеса

Начинающие бизнесмены смогут получить в них консультации, а также юридическую и бухгалтерскую помощь.

Центры создают по программе поддержки малого бизнеса, за каждым из них будут закреплены определенные районы.

Ранее подобные учреждения уже открылись в Караидели и Кумертау, сейчас они появятся в Белебее, Белорецке и Нефтекамске. Также в южной зоне центр появится в Салавате или в Стерлитамаке, в западной — в Октябрьском либо в Туймазах, сообщает республиканский госкомитет по предпринимательству и туризму.