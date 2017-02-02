Пик в Чегемском ущелье назовут именем Мустая Карима

Предложение было высказано членами Союза писателей Кабардино-Балкарии на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия народного поэта Башкортостана. Сто лет со дня рождения Мустая Карима исполнится в 2019 году.



Уже в этом году стартуют школьные олимпиады, посвященные творчеству писателя, совместно с Литературным институтом имени Горького ведется работа по переводу произведений Карима с башкирского языка и изданию его сочинений. В республике пройдет фестиваль национальной поэзии «Не русский я, но россиянин».

В 2019 году планируется международный театральный фестиваль.

Завершат юбилейный год праздничные концерты в Уфе и на малой родине Мустая Карима в деревне Кляшево Чишминского района. Члены оргкомитета также предложили использовать интернет-площадки для размещения сборников стихов и повестей, фотоальбомов и видеозаписей.