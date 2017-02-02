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02.02.17 | 15:10 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе проводят проверку по факту смерти ребёнка
Девятилетний мальчик скончался в больнице № 17.
В больницу его привезли 16 января с врожденной патологией головного мозга. Ребенку требовалась операция, во время которой, 19 января, он скончался.
В региональный следком эта информация поступила 23 января, ведомство сразу же начало проверку. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза для выяснения причин смерти. Процессуальное решение примут по результатам проверки, сообщили «РБ» в следственном комитете республики.
Также в ведомстве подчеркнули, что с начала года в больнице № 17 умерло уже трое детей. По двум фактам завели уголовные дела.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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