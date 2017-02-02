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02.02.17 | 14:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Иглинском районе две девушки пострадали на тюбинговой трассе
Их отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.
По версии следствия, 25 января на бугельном подъемнике порвался трос, две девушки 21 и 22 лет сорвались и ударились об электрощит подъемника.
Тюбинговая трасса принадлежит базе отдыха «Ташлы». Сейчас заведено уголовное дело, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает следственный комитет республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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