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02.02.17 | 14:33 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе похититель задержан в торговом центре ночью
Чтобы украсть "кольца и браслеты", мужчина остался ночевать в одном из торговых комплексов Уфы.
Полицейским позвонили охранники одного из торгово-сервисных комплексов Орджоникидзевского района и сообщили, что по центру ходит мужчина. Прибывшие стражи порядка задержали неизвестного. Им оказался 25-летний неработающий "мигрант".
Пока известно, что вечером он пришел в ТСК и спрятался в укромном месте. А ночью стал выбирать, чем бы поживиться. Охрана вовремя вызвала полицию: кража не удалась. Однако оказалось, что подозреваемый уже не в первый раз применяет подобный способ проникновения в ТСК.
Сотрудники уголовного розыска установили, что он уже проникал к витринам таким же способом - оставаясь в магазине на ночевку. Неделю назад он так же после закрытия комплекса разбил витрину ювелирного бутика и похитил драгоценности на общую сумму 100 тысяч рублей. Все это он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похититель находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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