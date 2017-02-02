В Уфе похититель задержан в торговом центре ночью

Чтобы украсть "кольца и браслеты", мужчина остался ночевать в одном из торговых комплексов Уфы.

Полицейским позвонили охранники одного из торгово-сервисных комплексов Орджоникидзевского района и сообщили, что по центру ходит мужчина. Прибывшие стражи порядка задержали неизвестного. Им оказался 25-летний неработающий "мигрант".

Пока известно, что вечером он пришел в ТСК и спрятался в укромном месте. А ночью стал выбирать, чем бы поживиться. Охрана вовремя вызвала полицию: кража не удалась. Однако оказалось, что подозреваемый уже не в первый раз применяет подобный способ проникновения в ТСК.

Сотрудники уголовного розыска установили, что он уже проникал к витринам таким же способом - оставаясь в магазине на ночевку. Неделю назад он так же после закрытия комплекса разбил витрину ювелирного бутика и похитил драгоценности на общую сумму 100 тысяч рублей. Все это он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похититель находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.