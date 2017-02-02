Сбытчики фальшивых купюр в Башкирии получили 12 лет на троих

Орджоникидзевский райсуд Уфы признал 34-летних Эдуарда Ткаченко, Антона Курочкина и 37-летнего Николая Филиппова виновными по статье «хранение и сбыт поддельных денежных купюр и приготовление к совершению указанного преступления», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Злоумышленники приобрели в Москве в июне прошлого года фальшивые пятитысячные купюры и затем стали сбывать их на территории Уфы, Стерлитамака и Благовещенска, получая сдачу подлинными деньгами.

В общей сложности они сбыли 83 подделки. Полицейские вышли на мошенников благодаря записям с камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев. При задержании в машине Ткаченко лежали еще 16 фальшивых купюр.

Подсудимые признали вину, ранее они были судимы за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью средней тяжести. Суд приговорил Курочкина к четырем годам, Ткаченко к четырем с половиной годам колонии общего режима, Филиппова к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.