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02.02.17 | 14:36 НОВОСТИ | Архив новостей
Сбытчики фальшивых купюр в Башкирии получили 12 лет на троих
Орджоникидзевский райсуд Уфы признал 34-летних Эдуарда Ткаченко, Антона Курочкина и 37-летнего Николая Филиппова виновными по статье «хранение и сбыт поддельных денежных купюр и приготовление к совершению указанного преступления», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Злоумышленники приобрели в Москве в июне прошлого года фальшивые пятитысячные купюры и затем стали сбывать их на территории Уфы, Стерлитамака и Благовещенска, получая сдачу подлинными деньгами.
В общей сложности они сбыли 83 подделки. Полицейские вышли на мошенников благодаря записям с камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев. При задержании в машине Ткаченко лежали еще 16 фальшивых купюр.
Подсудимые признали вину, ранее они были судимы за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью средней тяжести. Суд приговорил Курочкина к четырем годам, Ткаченко к четырем с половиной годам колонии общего режима, Филиппова к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Автор: Марат САТТАРОВ
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