В Башкирии директора обязали вернуть школе присвоенные 220 тысяч рублей

Стерлитамакский городской суд по иску прокурора взыскал с бывшего директора школы № 29 Сергея Шитикова сумму причиненного им ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В течение трех лет, начиная с 2009 года, директор получал зарплату за фиктивно трудоустроенного им разнорабочего. С 2010 по 2012 годы он выписывал сотрудникам школы матпомощь, которую также присваивал себе.

За содеянное суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Кроме этого, после вмешательства прокуратуры его обязали возместить сумму причиненного ущерба, которая составила 220 тысяч рублей.