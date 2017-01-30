|
|
НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
|
31.01.17 | 10:54 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия получит 29 млн рублей на АПК
Башкирия получит 28,634 млн рублей для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования.
Это федеральное софинасирование расходов региональных бюджетов, поясняется на сайте правительства РФ. Субсидии в объеме 10 млрд 654,7 млн рублей распределены между 38 субъектами Федерации.
Как пояснил премьер-министр РФ Д.Медведев, при планировании субсидий учитываются «финансовые возможности регионов, показатели эффективности использования бюджетных средств, обязательства региональных органов власти по их освоению и, конечно, финансовая ответственность за нарушение принятых на себя обязательств».
Автор: Эльза ХОРЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44