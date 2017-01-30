Башкирия получит 29 млн рублей на АПК

31.01.17 Сегодня - Международный день ювелира

31.01.17 В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей

31.01.17 В Башкирии утвержден бюджетный прогноз республики до 2030 года

31.01.17 В Уфе издана книга «Башкирские праздники: история и современность»

31.01.17 «Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»

31.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск