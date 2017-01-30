В Мелеузе средь бела дня автомобиль сбил насмерть мужчину на обочине

Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла сегодня около половины четвертого на городском перекрестке.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузопассажирской «Газели» выехал на перекресток, не уступив дорогу автомобилю ВАЗ-2114, за которым было преимущество. В результате легковой автомобиль,за рулем которого находился 19-летний мелеузовец, от удара потерял управление и наехал на 66-летнего мужчину, находившегося на обочине, а затем, перевернувшись, столкнулся с припаркованным «Ниссан Навара».

Пешеход был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.

Сотрудники полиции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.