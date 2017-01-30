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30.01.17 | 17:24 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Бирска вонзила нож сожителю в шею
В отношении 38-летней горожанки возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Вчера ночью на улице Маяковского во время застолья поссорились сожители. В порыве гнева женщина схватила кухонный нож и нанесла граждансому мужу удары в шею и грудную клетку. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В отделе полиции бирянка объяснила свой поступок алкогольным опьянением. Теперь она стала фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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