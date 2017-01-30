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30.01.17 | 17:20 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия получит 57 миллионов рублей на детские технопарки
Башкирии выделяется 57,122 млн рублей на «создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности», сообщается на сайте правительства РФ.
Из федерального бюджета 17 регионам выделяется на это 925 млн рублей. На них предусматривается создание технопарков, обеспечивающих «охват ежегодно не менее 800 детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами».
Автор: Эльза ИСКУЖИНА
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