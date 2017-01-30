Башкирия получит 57 миллионов рублей на детские технопарки

30.01.17 Автобус «Башавтотранса» съехал на трассе в кювет

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30.01.17 «Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»

30.01.17 "Салават Юлаев" проиграл "Северстали" в овертайме - 2 : 3

30.01.17 Владимир Путин вручил награду учительнице из Уфы Лизе Агадуллиной

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