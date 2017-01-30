В двух реабилитационных центрах Башкирии насильно удерживали пациентов

По этим фактам возбудили уголовные дела

Сотрудники полиции получили информацию, что в Кушнаренковском районе в двух негосударственных реабилитационных центрах по излечению от наркотической и алкогольной зависимости насильно удерживаются граждане. В ходе проверки стражи правопорядка выявили 19 человек, которых, предположительно, содержали, незаконно лишая свободы, используя при этом методы психологического и физического воздействия. Также при осмотре полицейские изъяли предметы, которые, предположительно, могли использоваться для насильственного удержания, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Материалы переданы в региональный следком, где по данным фактам возбудили уголовные дела.