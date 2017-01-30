|
|
НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
|
30.01.17 | 16:24 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии заключенные заработали за год почти миллиард
На такую сумму в прошлом году исправительные учреждения республики произвели товаров, выполнили работ и оказали услуг, сообщила пресс-служба ГУФСИН по РБ.
Численность осужденных, привлекаемых к работе на производстве, за год уменьшилась с 3100 до 2600 человек. А среднедневная зарплата увеличилась — со 183 до 216 рублей.
Между тем, оперативная обстановка в учреждениях УИС, как было отмечено на коллегии ведомства, остается сложной, но контролируемой и управляемой. Почти 73 процента заключенных осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Практически треть из них отбывают наказание за убийство, более 630 причинили умышленный тяжкий вред здоровью, еще 567 человек признаны виновными в изнасиловании, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Каждый четвертый совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 43 процента осужденных отбывают наказание три раза и более.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
|
AHOHC
AHOHC
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44