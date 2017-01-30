В Башкирии заключенные заработали за год почти миллиард

На такую сумму в прошлом году исправительные учреждения республики произвели товаров, выполнили работ и оказали услуг, сообщила пресс-служба ГУФСИН по РБ.

Численность осужденных, привлекаемых к работе на производстве, за год уменьшилась с 3100 до 2600 человек. А среднедневная зарплата увеличилась — со 183 до 216 рублей.

Между тем, оперативная обстановка в учреждениях УИС, как было отмечено на коллегии ведомства, остается сложной, но контролируемой и управляемой. Почти 73 процента заключенных осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Практически треть из них отбывают наказание за убийство, более 630 причинили умышленный тяжкий вред здоровью, еще 567 человек признаны виновными в изнасиловании, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Каждый четвертый совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 43 процента осужденных отбывают наказание три раза и более.