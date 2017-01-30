Уфимец приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение

Мировой судья Ленинского района столицы вынес приговор в отношении 35-летнего уфимца.

В июле прошлого года мужчина лишился на полтора года прав за пьяную езду. В октябре сотрудники ГИБДД на улице Нехаева остановили «шестерку», за рулем которой вновь сидел тот же пьяный горожанин.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил прав на три года, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.