"Resbash"-Уфимец приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение
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30.01.17 16:24
В Башкирии заключенные заработали за год почти миллиард
30.01.17 16:22
Уфимец приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение
30.01.17 16:12
Китайцы вложатся в транспортную инфраструктуру республики
30.01.17 16:10
В Башкирии заведующая детсадом незаконно присвоила 365 тысяч рублей
30.01.17 16:01
«Башнефть» второй раз за месяц огорчила автолюбителей
30.01.17 15:45
Лучшие юные цирковые артисты живут в Октябрьском
30.01.17 15:27
В Белорецке произошёл взрыв газа в многоэтажке. Есть жертвы
30.01.17 15:06
У жителя Языкова отобрали землю
30.01.17 14:50
Уфимская компания «Нефтегазстройинвест» задерживала работникам зарплату
30.01.17 14:46
Серафимовский полигон ТБО нарушил экологическое законодательство
30.01.17 14:41
Житель Октябрьского ограбил родного дядю
30.01.17 13:16
Стали известны подробности гибели мальчика под толщей снега в Уфимском районе
30.01.17 12:20
Башагроуниверситет выиграл всероссийскую спартакиаду
30.01.17 11:57
Спикер Госсобрания Башкирии встретится с руководителями непарламентских партий
30.01.17 11:57
В Уфе пассажир угнал «Вольксфаген», пока водитель открывал багажник
30.01.17 11:46
В Башкирии молодежь приглашают в школу организаторов
30.01.17 11:46
В Уфе санврачи запретили одной из парикмахерских прокалывать уши
30.01.17 11:45
В Уфе «ВАЗ» врезался на встречке в «Кашкай»
30.01.17 11:24
Ермекеевский район и БашГУ стали социальными партнерами
30.01.17 11:17
На улице Сельской Богородской в Уфе восстанавливают поврежденную канализацию
30.01.17 09:41
Нефтекамский "Торос" выиграл у ХК "Рязань" - 3 : 1
30.01.17 09:21
"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" в овертайме - 2 : 3
29.01.17 22:33
Синоптики: прошедший год в Башкирии - самый тёплый за всю историю метеонаблюдений
29.01.17 21:38
В Башкирии мальчик погиб под обвалившейся глыбой снега
29.01.17 14:04
В Уфе распространитель лекарств ограбил 85-летнюю старушку
29.01.17 11:45
В Уфе соберутся айболиты со всего мира
29.01.17 11:19
В Уфе на уборку школьных дворов от снега вышли родители
29.01.17 11:02
Лицею села Мишкино присвоено имя писателя и журналиста Флорида Булякова
28.01.17 15:40
Динар Гильмутдинов: Четыре тысячи правонарушений на дороге - только за пятницу!
28.01.17 09:58
В Башкирии сотрудники прокуратуры за год выявили более 100 тысяч правонарушений
28.01.17 09:53
В Уфе раздали пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов
28.01.17 09:43
В Уфе новоселье отпраздновали дворники и сантехники
28.01.17 08:52
"Салават Юлаев" проиграл в Ярославле "Локомотиву" - 3 : 5
28.01.17 00:00
В Стерлитамаке на улице найден труп
27.01.17 17:22
В Уфе разыскивается водитель «Гранты», скрывшийся после наезда на пешехода
27.01.17 17:15
В Стерлитамакском районе в ДТП погибла 57-летняя женщина
27.01.17 16:07
В Уфе показали Strip-till
27.01.17 15:52
Житель Сибая помог задержать серийных налётчиков
27.01.17 15:49
Проезд по путепроводу у села Булгаково закрыли до середины марта
27.01.17 15:47
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи
27.01.17 15:42
Уфимцу дали полгода колонии за пьяное вождение
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 14:34
Государственный долг республики сократился на один миллиард рублей
27.01.17 13:38
В Дюртюлях безработные ограбили пенсионера, ударив бутылкой по голове
27.01.17 12:48
В Уфе работал фиктивный "замерщик"
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 12:14
С Южного автовокзала Уфы в аэропорт снова пойдёт ночной автобус
27.01.17 12:00
В Уфе вынесли приговор хозяйке «резиновой» квартиры
27.01.17 11:58
Сегодня и завтра водителей ждут массовые проверки
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
27.01.17 11:00
В Стерлитамакском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП
27.01.17 10:37
Педагог из Уфы удостоена звания «Народный учитель России»
27.01.17 10:28
В Иглинском районе обладатель «резиновых квартир» получил срок
27.01.17 09:49
Учалинский "Горняк" взял реванш в Орске - 7 : 3
27.01.17 09:38
"Толпар" одержал самую крупную победу в сезоне
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