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30.01.17 | 16:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Китайцы вложатся в транспортную инфраструктуру республики
Делегация китайской корпорации CCEG побывала с рабочим визитом в Башкирии. Бизнесмены изучают возможность инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры республики.
Гости из Поднебесной посетили ряд транспортных объектов республики, в числе которых строительство автомобильной дороги в обход Бирска с мостом через Белую, а также обход Нефтекамска на границе с Удмуртией.
В столице республики потенциальным инвесторам представили проекты строительства автодорог: восточного выезда из Уфы через тоннель и мост через реку Уфа, а также мост через Белую с дальнейшим выходом к трассе М-7. В Корпорации развития РБ состоялась презентация проектов строительства участка автодороги «Бавлы–Кумертау» в составе международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», а также так называемого наземного метро в Уфе. Были озвучены варианты инвестиционного участия, условия возврата вложенных средств, меры господдержки.
— Мы приехали сюда, чтобы подробнее узнать о проектах дорожно-транспортной инфраструктуры, увидеть своими глазами объемы работ, технику, людей. Нам важно понимать требования местных властей и учесть все детали в дальнейшей работе, — заявил журналистам заместитель гендиректора Chongqing Construction Engineering Group Он Тиан Кун.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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