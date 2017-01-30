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30.01.17 | 16:10 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии заведующая детсадом незаконно присвоила 365 тысяч рублей
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 35-летней заведующей, признанной виновной по статьям УК РФ «мошенничество» и «превышении должностных полномочий».
С середины 2012 года по декабрь 2014 заведующая требовала от воспитателей возвращать ей часть полученных премий, которые якобы должны были идти на нужды детсада.
Работники в общей сложности отдали более 365 тысяч рублей. Подсудимая частично признала вину. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч, запретил в течение двух с половиной лет занимать руководящие должности, а также взыскал в пользу воспитателей незаконно удержанные суммы.
Прокуратура Кумертау сочла приговор чрезмерно мягким и намерена обжаловать его, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Марат САТТАРОВ
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