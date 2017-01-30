В Башкирии заведующая детсадом незаконно присвоила 365 тысяч рублей

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 35-летней заведующей, признанной виновной по статьям УК РФ «мошенничество» и «превышении должностных полномочий».

С середины 2012 года по декабрь 2014 заведующая требовала от воспитателей возвращать ей часть полученных премий, которые якобы должны были идти на нужды детсада.

Работники в общей сложности отдали более 365 тысяч рублей. Подсудимая частично признала вину. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч, запретил в течение двух с половиной лет занимать руководящие должности, а также взыскал в пользу воспитателей незаконно удержанные суммы.

Прокуратура Кумертау сочла приговор чрезмерно мягким и намерена обжаловать его, сообщает пресс-служба ведомства.