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30.01.17 | 16:01 НОВОСТИ | Архив новостей
«Башнефть» второй раз за месяц огорчила автолюбителей
Не успели владельцы автомашин отойти от скачка цен на бензин случившегося 20 января, как «Башнефть» вновь переписала ценники на своих АЗС.
С 28 января подскочили в цене самые популярные марки бензина. Теперь бензин АИ-92 стоит 35 рублей 10 коп., а АИ-92 ATUM — 35рублей 70 коп.. Таким образом, цены подскочили на 20 копеек за литр.
В итоге, только в январе эти марки бензина выросли на 50 и 60 копеек соотвественно.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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