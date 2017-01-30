«Башнефть» второй раз за месяц огорчила автолюбителей

Не успели владельцы автомашин отойти от скачка цен на бензин случившегося 20 января, как «Башнефть» вновь переписала ценники на своих АЗС.

С 28 января подскочили в цене самые популярные марки бензина. Теперь бензин АИ-92 стоит 35 рублей 10 коп., а АИ-92 ATUM — 35рублей 70 коп.. Таким образом, цены подскочили на 20 копеек за литр.

В итоге, только в январе эти марки бензина выросли на 50 и 60 копеек соотвественно.