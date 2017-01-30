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НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
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30.01.17 | 15:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Лучшие юные цирковые артисты живут в Октябрьском
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|08.10.13
Как оформить электронную подписку на газету
|01.04.16
Открыта основная подписка на I полугодие 2017 года по каталогу периодических печатных изданий
|22.11.16
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