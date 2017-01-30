Лучшие юные цирковые артисты живут в Октябрьском

В Москве прошел международный конкурс-фестиваль «Московское время», участниками которого стали более двух тысяч детей и подростков из различных творческих коллективов России.

Юные таланты соревновались в шести номинациях: хореография, вокал, театр мод, сценическое искусство, хоровое пение и цирковое искусство. В конкурсе приняла участие цирковая студия «Какаду» Дворца детского и юношеского творчества города Октябрьский. В номинации «Цирковое искусство. Смешанные группы» она стала лауреатом I степени.





Кроме того, воспитанница студии Рената Бакиева награждена дипломом лауреата II степени, Екатерина Парадник – дипломом I степени. А Мариэтте Юферовой в номинации «Цирковое искусство, 6-9 лет» вручен «Гран-при».