В Белорецке произошёл взрыв газа в многоэтажке. Есть жертвы

Сегодня около двух часов дня произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Федора Алексеева в Белорецке, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Взорвалась квартира на втором этаже, повреждены межкомнатные перегородки, несущные конструкции не разрушились, но возник пожар. Один человек погиб, один пострадал.

На месте взрыва работают сотрудники территориальной подсистемы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Привлечены восемь единиц техники, 19 человек, в том числе от МЧС пять единиц техники, 13 человек. К настоящему времени пожар локализован, уточнили в республиканском МЧС.