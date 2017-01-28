В Уфе санврачи запретили одной из парикмахерских прокалывать уши

Деятельность салона парикмахерской «Дуэт+» по проколу мочек ушей приостановлена судом на 60 суток, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

В надзорное ведомство поступило обращение с информацией о нарушении требований санитарного законодательства в салоне парикмахерской по улице Гвардейская, 55а. Во время внеплановой выездной проверки специалисты установили, что у индивидуального предпринимателя, которая занималась проколом ушей, не было документов на осуществление медицинской деятельности.

Материалы проверки были переданы в суд Калининского района Уфы, который в качестве наказания временно приостановил деятельность салона парикмахерской «Дуэт+».