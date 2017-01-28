Ермекеевский район и БашГУ стали социальными партнерами

В Уфе глава администрации Ермекеевского района Ильшат Райманов встретился с ректором БашГУ Николаем Морозкиным

Они подписали договор о социальном партнёрстве, в рамках которого будут реализовывать совместные проекты в области образования и эко-туризма. Это первый опыт социального сотрудничества вуза с районами республики.

Главной темой обсуждения стало развитие эко-агротуризма на спортивно –оздоровительной базе Ермекеевского района. Ректор БашГУ отметил, что база станет работать круглогодично. Здесь будут организованы языковые, физико-математические, химико-биологические профильные смены, выездные семинары и конференции для студентов, также будут составлены туристические маршруты.





По словам главы администрации района договор даст огромный толчок для развития туристско-рекреационной инфраструктуры Ермекеевского района. Появятся новые рабочие места, сельские поселения получат финансовую поддержку.

Автор: Энже ШАФИКОВА, заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района