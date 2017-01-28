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30.01.17 | 11:24 НОВОСТИ | Архив новостей
Ермекеевский район и БашГУ стали социальными партнерами
В Уфе глава администрации Ермекеевского района Ильшат Райманов встретился с ректором БашГУ Николаем Морозкиным
Они подписали договор о социальном партнёрстве, в рамках которого будут реализовывать совместные проекты в области образования и эко-туризма. Это первый опыт социального сотрудничества вуза с районами республики.
Главной темой обсуждения стало развитие эко-агротуризма на спортивно –оздоровительной базе Ермекеевского района. Ректор БашГУ отметил, что база станет работать круглогодично. Здесь будут организованы языковые, физико-математические, химико-биологические профильные смены, выездные семинары и конференции для студентов, также будут составлены туристические маршруты.
По словам главы администрации района договор даст огромный толчок для развития туристско-рекреационной инфраструктуры Ермекеевского района. Появятся новые рабочие места, сельские поселения получат финансовую поддержку.
Автор: Энже ШАФИКОВА, заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района
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