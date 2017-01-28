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30.01.17 | 11:17 НОВОСТИ | Архив новостей
На улице Сельской Богородской в Уфе восстанавливают поврежденную канализацию
Повреждение напорного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров на улице Сельской Богородской произошло вчера поздним вечером, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Сообщение об аварии поступило в 22.10. На место незамедлительно выехала бригада «Уфаводоканала». В 22.40 поврежденный участок трубы был отключен, сточные воды направлены по альтернативной ветке. Во избежание образования наледи на месте работала спецтехника.
Идут работы по восстановлению коллектора. По предварительным данным, причиной аварии стал абразивный износ трубы.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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