Нефтекамский "Торос" выиграл у ХК "Рязань" - 3 : 1

В чемпионате Высшей хоккейной лиги пора решающих матчей.

Решив не откладывать дело в долгий ящик, "Торос" очень решительно начал матч против крепкого соперника. Стартовый натиск хозяев позволил им отрваться в счете - отличились Илья Бочков и Сергей Емелин.

Сбавив обороты, нефтекамцы перевели события в более спокойное русло, четко при этом контролируя их ход. Все, что удалось рязанцам - это ответить своим голом на шайбу, заброшенную Сергеем Емелиным. Победив - 3 : 1 (2:0; 0:0; 1:1), "Глыбы" поднялись на восьмое место в Высшей хоккейной лиге.