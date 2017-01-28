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30.01.17 | 09:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Нефтекамский "Торос" выиграл у ХК "Рязань" - 3 : 1
В чемпионате Высшей хоккейной лиги пора решающих матчей.
Решив не откладывать дело в долгий ящик, "Торос" очень решительно начал матч против крепкого соперника. Стартовый натиск хозяев позволил им отрваться в счете - отличились Илья Бочков и Сергей Емелин.
Сбавив обороты, нефтекамцы перевели события в более спокойное русло, четко при этом контролируя их ход. Все, что удалось рязанцам - это ответить своим голом на шайбу, заброшенную Сергеем Емелиным. Победив - 3 : 1 (2:0; 0:0; 1:1), "Глыбы" поднялись на восьмое место в Высшей хоккейной лиге.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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