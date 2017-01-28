"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" в овертайме - 2 : 3

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Северсталь" (Череповец) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3 : 2 (0:1; 2:0; 0:1; ОТ - 1:0).

Шайбы забросили: М. Трунев (32-я мин., бол.), П. Чернов (35, бол.), В. Полак (65) - у хозяев; Л. Умарк (6, бол.), Д. Макаров (42, бол.) - у гостей.

"Салават Юлаев" проиграл седьмой матч подряд. Хотя начиналась встреча в Череповце совсем неплохо для уфимцев: уже вскоре после первого вбрасывания Линус Умарк реализовал численное преимущество.

Игра в большинстве в этом поединке стала решающим фактором. Во втором периоде хозяева дважды наказали уфимцев за нарушения правил. Но в третьем Дмитрий Макаров восстановил равновесие опять же при розыгрыше "лишнего". Игра перешла в овертайм, где удача сопутствовала "Северстали". При этом все три шайбы, заброшенные череповчанами, не относятся к разряду неберущихся. Но в очередной раз не выручил голкипер юлаевцев Гаврилов.

Прервать небывало длительную череду поражений юлаевцы попробуют в домашних матчах. Правда, сделать это будет довольно затруднительно. Наши следующие соперники - лидеры чемпионата, армейские клубы Санкт-Петербурга и Москвы. Но отступать уже некуда.