29.01.17 Сегодня - Международный день БЕЗ интернета

29.01.17 Автобус «Башавтотранса» съехал на трассе в кювет

29.01.17 В Башкирии разыскивают 19-летнего студента Ильнара Ардаширова

29.01.17 В Уфе издана книга «Башкирские праздники: история и современность»

29.01.17 «Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»

29.01.17 «Салават Юлаев» уступил в Ярославле «Локомотиву» — 3:5

29.01.17 Владимир Путин вручил награду учительнице из Уфы Лизе Агадуллиной

29.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

29.01.17 Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей