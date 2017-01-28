В Башкирии мальчик погиб под обвалившейся глыбой снега

Трагедия произошла вчера - подросток погиб в деревне Дубки Уфимского района.

Следователи установили, что вечером 28 января несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней. На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега. Он скончался под снежной глыбой.

Следком республики проводит доследственную проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи определят принадлежность башни и лиц, ответственных за очистку крыши от снега и льда. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба следкома.