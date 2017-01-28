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29.01.17 | 14:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе распространитель лекарств ограбил 85-летнюю старушку
В разгар дня в дверь квартиры 85-летней уфимки постучался неизвестный. Незваный гость представился медицинским работником и предложили приобрести таблетки от всех болезней.
Живописуя эффективность средства, гость не раз повторил, что именно такие таблетки помогли его маме. Доверчивая пенсионерка достала 30 тысяч рублей из тайника, где хранила сбережения. Однако в последний момент отказалась приобретать лекарства, чем вызвала гнев продавца, который и не думал сдаваться. Он выхватил из рук пенсионерки конверт с деньгами и скрылся.
Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители установили и задержали налетчика - им оказался неработающий, ранее судимый, 21-летний уфимец. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята, сообщает пресс - служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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