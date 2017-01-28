В Уфе соберутся айболиты со всего мира

Уфа готовится принять VII Международный ветеринарный конгресс, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Конгресс состоится 19 - 21 апреля в Конгресс-холле. В рамках форума здесь же пройдет всероссийское совещание руководителей ветеринарной отрасли всех российских регионов, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы ветеринарного обслуживания животноводства и организации государственного ветеринарного надзора.

Впервые в программу конгресса включено ключевое для всех участников заседание на тему «Единый мир – единое здоровье» с глобальными актуализированными докладами самых известных и авторитетных специалистов Европы, Азии, Америки и России в области пищевой и биологической безопасности.

Секционные заседания будут посвящены современным подходам к предупреждению и ликвидации наиболее опасных инфекционных болезней животных, созданию высокопродуктивного животноводческого потенциала страны с использованием новых технологий кормопроизводства и племенного воспроизводства.