В Уфе на уборку школьных дворов от снега вышли родители

Школы Уфы возобновили учебный процесс после затянувшихся каникул и были очищены от снега коммунальными службами города. Но затянулись и снегопады, и тогда на помощь администрациям учебных заведений пришли родители. 28 января они организованно вышли на уборку снега, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В основном, конечно, это были папы. Несмотря на выходной день, с самого утра, они, вооружившись лопатами, очищали дворы шол №№ 114, 38, 93, и в результате, как выразился отец двух учеников школы № 114, победили в борьбе со снегопадами со счетом 1:0.

Как отметила директор школы № 114 Фагима Мухарлямова, из-за обильных снегопадов в этом году родители собираются на уборку снега уже в третий раз. Сегодня пришли 68 пап. "Впрочем, многие мамы также решили поддержать акцию. Идея организовать такие мероприятия принадлежит родительской общественности, и администрация школы им за это очень благодарна".