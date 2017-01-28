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29.01.17 | 11:19 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе на уборку школьных дворов от снега вышли родители
Школы Уфы возобновили учебный процесс после затянувшихся каникул и были очищены от снега коммунальными службами города. Но затянулись и снегопады, и тогда на помощь администрациям учебных заведений пришли родители. 28 января они организованно вышли на уборку снега, сообщает пресс-служба администрации столицы.
В основном, конечно, это были папы. Несмотря на выходной день, с самого утра, они, вооружившись лопатами, очищали дворы шол №№ 114, 38, 93, и в результате, как выразился отец двух учеников школы № 114, победили в борьбе со снегопадами со счетом 1:0.
Как отметила директор школы № 114 Фагима Мухарлямова, из-за обильных снегопадов в этом году родители собираются на уборку снега уже в третий раз. Сегодня пришли 68 пап. "Впрочем, многие мамы также решили поддержать акцию. Идея организовать такие мероприятия принадлежит родительской общественности, и администрация школы им за это очень благодарна".
Автор: Надежда РОМАНОВА
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