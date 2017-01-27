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28.01.17 | 15:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Динар Гильмутдинов: Четыре тысячи правонарушений на дороге - только за пятницу!
В преддверии выходных дней все подразделения ГИБДД республики провели массовые проверки водителей транспортных средств, сообщает в своем блоге руководитель управления Динар Гильмутдинов.
В ходе профилактических мероприятий выявлено более 4 тысяч нарушений. За грубые нарушения, влекущие за собой тяжкие ДТП, привлечено к ответственности более 700 автолюбителей.
Инспекторы ГИБДД остановили на дорогах 104 пьяных водителей. Из них семеро были задержаны повторно, им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, уточнил главный инспектор республики.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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