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28.01.17 | 09:58 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии сотрудники прокуратуры за год выявили более 100 тысяч правонарушений
Прокурор республики Андрей Назаров сообщил на итоговой коллегии, что в истекшем году сотрудники надзорного ведомства выявили более 108 тыс нарушений закона.
К административной и дисциплинарной ответственности привлечены свыше 25 тыс виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 592 уголовных дела, в суды направлено почти 34 тыс исков и заявлений на сумму 662 млн рублей.
"Особое внимание уделялось фактам массового нарушения прав граждан неправомерными действиями крупнейших управляющих организаций. Выявлялись случаи нарушений при расходовании бюджетных средств, направляемых на нужды жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в Кармаскалинском районе местная управляющая компания «сэкономила» на капремонте более 700 тысяч рублей. В настоящее время по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело о мошенничестве", говорится в отчете.
Прокуроры добились погашения долгов по заработной плате на сумму 558 млн рублей. В отношении работодателей инициировались доследственные проверки. Из 28 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты 21 возбуждено по материалам прокурорских проверок. За незаключение трудовых договоров 380 руководителей предприятий привлечены к административной ответственности. Всего благодаря проделанной работе в течение 2016 года надлежащим образом оформлены трудовые отношения более чем с 56 тыс. граждан.
Прокуроры вставали на защиту субъектов предпринимательской деятельности. Опротестовано свыше 1100 незаконных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, затрагивающих прав предпринимателей.
"Прокуроры защищали интересы детей-инвалидов и детей-сирот. Пресечены многочисленные случаи предоставления им некачественных жилых помещений, волокиты при строительстве домов, необоснованного отказа в постановке на учет. В результате совместных усилий органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления в минувшем году более 800 сирот получили жилье", цитирует выступление руоводителя пресс-служба республиканской прокуратуры.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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