"Resbash"-В Башкирии сотрудники прокуратуры за год выявили более 100 тысяч правонарушений
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28.01.17 15:40
Динар Гильмутдинов: Четыре тысячи правонарушений на дороге - только за пятницу!
28.01.17 09:58
В Башкирии сотрудники прокуратуры за год выявили более 100 тысяч правонарушений
28.01.17 09:53
В Уфе раздали пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов
28.01.17 09:43
В Уфе новоселье отпраздновали дворники и сантехники
28.01.17 08:52
"Салават Юлаев" проиграл в Ярославле "Локомотиву" - 3 : 5
28.01.17 00:00
В Стерлитамаке на улице найден труп
27.01.17 17:22
В Уфе разыскивается водитель «Гранты», скрывшийся после наезда на пешехода
27.01.17 17:15
В Стерлитамакском районе в ДТП погибла 57-летняя женщина
27.01.17 16:07
В Уфе показали Strip-till
27.01.17 15:52
Житель Сибая помог задержать серийных налётчиков
27.01.17 15:49
Проезд по путепроводу у села Булгаково закрыли до середины марта
27.01.17 15:47
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи
27.01.17 15:42
Уфимцу дали полгода колонии за пьяное вождение
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 14:34
Государственный долг республики сократился на один миллиард рублей
27.01.17 13:38
В Дюртюлях безработные ограбили пенсионера, ударив бутылкой по голове
27.01.17 12:48
В Уфе работал фиктивный "замерщик"
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 12:14
С Южного автовокзала Уфы в аэропорт снова пойдёт ночной автобус
27.01.17 12:00
В Уфе вынесли приговор хозяйке «резиновой» квартиры
27.01.17 11:58
Сегодня и завтра водителей ждут массовые проверки
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
27.01.17 11:00
В Стерлитамакском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП
27.01.17 10:37
Педагог из Уфы удостоена звания «Народный учитель России»
27.01.17 10:28
В Иглинском районе обладатель «резиновых квартир» получил срок
27.01.17 09:49
Учалинский "Горняк" взял реванш в Орске - 7 : 3
27.01.17 09:38
"Толпар" одержал самую крупную победу в сезоне
27.01.17 09:27
Нефтекамский "Торос" выиграл у "Бурана" из Воронежа - 4:1
27.01.17 09:14
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Ярославле с "Локомотивом"
26.01.17 16:21
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
26.01.17 16:01
Замминистра сельского хозяйства Башкирии стала женщина
26.01.17 15:59
В Октябрьском осуждены наркоторговцы
26.01.17 15:38
В Уфе следователи проверяют обстоятельства смерти ребёнка в больнице
26.01.17 15:30
Председателем Молодёжной палаты республики вновь стал Тагир Гизатуллин
26.01.17 15:29
В Стерлитамаке задержан похититель презервативов
26.01.17 15:14
В России запущен официальный сайт Года экологии
26.01.17 15:01
Россияне будут кататься с горок по ГОСТу
26.01.17 14:22
В Белебеевском районе сироты несколько месяцев не получали материальную поддержку
26.01.17 14:12
Башкирских предпринимателей планируют поддержать материально
26.01.17 13:32
«Уфа-Алиса» уступила в Волгограде местной «Динамо-Синаре»
26.01.17 13:25
В минувшем году индекс промпроизводства в Башкирии превысил плановое значение
26.01.17 13:22
Молдавский футболист Каталин Карп может стать очередным новичком «Уфы»
26.01.17 13:13
В Кармаскалинском районе открылся шахматный клуб
26.01.17 13:05
Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу»
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
26.01.17 12:49
Хорват Иван Пауревич снова стал игроком «Уфы»
26.01.17 11:42
В Уфе спасли девушку, провалившуюся под лёд
26.01.17 11:37
В Уфе оштрафован разработчик сайта, самовольно сменивший на нём контакты
26.01.17 11:15
"Толпар" крупно выиграл у "Тюменского легиона" - 7:3
26.01.17 11:08
Учалинский "Горняк" оступился в Орске - 2:4
26.01.17 09:00
"Салават Юлаев" проиграл в Москве "Динамо" - 2:6
25.01.17 17:20
Строительство цементного завода в Сибае получило статус приоритетного проекта
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 16:40
В Башкирии состязались... в метании валенок
25.01.17 16:24
Башкирия и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве
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