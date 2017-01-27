28.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

В Уфе раздали пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов

К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Уфе прошли памятные мероприятия. В парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. В парке члены поисковых отрядов раздавали всем желающим пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов, который был выпечен по специальному рецепту.