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28.01.17 | 09:53 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе раздали пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов
К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Уфе прошли памятные мероприятия. В парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. В парке члены поисковых отрядов раздавали всем желающим пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов, который был выпечен по специальному рецепту.
В республиканском музее Боевой Славы прошла встреча школьников с жителями блокадного Ленинграда – Марией Артамоновной Ковтуновой, Камилой Юсуповной Чертовой, Ниной Павловной Максимовой, Юрием Владимировичем Александровым и Владимиром Николаевичем Боком.
Школьники выслушали воспоминания и рассказы ветеранов о жизни в блокадном городе. Также они посмотрели фрагменты документального фильма и презентацию фотографий и открыток из серии «Блокада Ленинграда». Всего в Уфе ныне живут 126 ленинградских блокадников, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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