|
|
НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
|
28.01.17 | 09:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе новоселье отпраздновали дворники и сантехники
В Уфе открылось общежитие для работников жилищно-эксплуатационных участков, входящих в состав УЖХ Кировского района, сообщает пресс-служба столицы.
Общежитие расположилось на первом этаже многоэтажки, она сдана в эксплуатацию в 2011 году. У общежития отдельный вход. Общая площадь общежития - 300 кв.м. В каждом жилом помещении проведен ремонт, обустроен свой санузел, также в общежитии организованы места общего пользования.
Семь семей обрели здесь благоустроенное жилье. Новосёлов поздравили мэр Ирек Ялалов и глава Кировского района Динар Халилов.
- Мы должны находить формы материального поощрения работников жилищно-коммунального хозяйства. Готовится предложение в правительство республики о строительстве большого специализированного дома для работников сферы ЖКХ. Это насущная необходимость, - отметил Ирек Ялалов.
- Жители общежития – это механизаторы, дворники и слесари-сантехники, проработавшие много лет в системе жилищного хозяйства Кировского района. Самая большая семья, получившая жилье – Нугмановы Ильшат и Гюзель. У них трое детей и они оба работают дворниками в ЖЭУ № 61. Их хвалят жители. Очень добросовестные работники, - рассказал директор УЖХ Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. – Мы и впредь будем стараться обустраивать общежития для работников. За последние два года сорок дворников, механизаторов и других специалистов получили жилье.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24