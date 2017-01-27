В Уфе новоселье отпраздновали дворники и сантехники

В Уфе открылось общежитие для работников жилищно-эксплуатационных участков, входящих в состав УЖХ Кировского района, сообщает пресс-служба столицы.

Общежитие расположилось на первом этаже многоэтажки, она сдана в эксплуатацию в 2011 году. У общежития отдельный вход. Общая площадь общежития - 300 кв.м. В каждом жилом помещении проведен ремонт, обустроен свой санузел, также в общежитии организованы места общего пользования.

Семь семей обрели здесь благоустроенное жилье. Новосёлов поздравили мэр Ирек Ялалов и глава Кировского района Динар Халилов.

- Мы должны находить формы материального поощрения работников жилищно-коммунального хозяйства. Готовится предложение в правительство республики о строительстве большого специализированного дома для работников сферы ЖКХ. Это насущная необходимость, - отметил Ирек Ялалов.

- Жители общежития – это механизаторы, дворники и слесари-сантехники, проработавшие много лет в системе жилищного хозяйства Кировского района. Самая большая семья, получившая жилье – Нугмановы Ильшат и Гюзель. У них трое детей и они оба работают дворниками в ЖЭУ № 61. Их хвалят жители. Очень добросовестные работники, - рассказал директор УЖХ Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. – Мы и впредь будем стараться обустраивать общежития для работников. За последние два года сорок дворников, механизаторов и других специалистов получили жилье.