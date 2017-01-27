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28.01.17 | 08:52 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" проиграл в Ярославле "Локомотиву" - 3 : 5
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5 : 3 ( 1:1; 2:1; 2:1). Шайбы забросили: А. Кадейкин (5-я мин.), М. Тальбо (21, бол.), И. Любушкин (34), П. Коледов (47, бол.), А. Локтионов (51) - у хозяев; А. Лазарев (10), Л. Умарк (26, бол.), З. Арзамасцев (51) - у гостей.
До середины матча юлаевцы поддерживали интригу. Победа обеспечивала "Локомотиву" попадание в плей-оффф, но далась она хозяевам непростой ценой. Уфимцы, которым тоже крайне необходимы очки, держвались стойко, отвечая на штурм железнодорожников выверенными контратаками.
"Салават Юлаев" удерживал равный результат до 34-й минуты. Подвели наших земляков необоснованные ошибки в обороне. Усилив натиск, ярославцы сумели оторваться в счете. Надежду вернул точный бросок Захара Арзамасцева. Но уже через минуту хозяева четко разыграли численное преимущество, после чего все стало ясно.
Потерпев уже шестое поражение подряд, "Салават Юлаев" переезжает в Череповец, где тамошняя "Северсталь" потеряла все турнирные перспективы.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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