"Салават Юлаев" проиграл в Ярославле "Локомотиву" - 3 : 5

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5 : 3 ( 1:1; 2:1; 2:1). Шайбы забросили: А. Кадейкин (5-я мин.), М. Тальбо (21, бол.), И. Любушкин (34), П. Коледов (47, бол.), А. Локтионов (51) - у хозяев; А. Лазарев (10), Л. Умарк (26, бол.), З. Арзамасцев (51) - у гостей.

До середины матча юлаевцы поддерживали интригу. Победа обеспечивала "Локомотиву" попадание в плей-оффф, но далась она хозяевам непростой ценой. Уфимцы, которым тоже крайне необходимы очки, держвались стойко, отвечая на штурм железнодорожников выверенными контратаками.

"Салават Юлаев" удерживал равный результат до 34-й минуты. Подвели наших земляков необоснованные ошибки в обороне. Усилив натиск, ярославцы сумели оторваться в счете. Надежду вернул точный бросок Захара Арзамасцева. Но уже через минуту хозяева четко разыграли численное преимущество, после чего все стало ясно.

Потерпев уже шестое поражение подряд, "Салават Юлаев" переезжает в Череповец, где тамошняя "Северсталь" потеряла все турнирные перспективы.