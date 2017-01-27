В Стерлитамаке на улице найден труп

Телефонный звонок об обнаружении тела мужчины на окраине Стерлитамака поступило в полицию днем 25 января, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Причем, труп был найден рядом с местной школой (по одной из версий - и нашли его школьники) недалеко от жилого дома по Цветочному переулку.

Следком начал доследственную проверку. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Установлено, что погибший - 27-летний житель Стерлитамака. В соцсетях появились сообщения, что накануне он вышел из дома на работу, не взяв с собой ни ключи, ни деньги, ни телефон...