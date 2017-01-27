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27.01.17 | 16:07 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе показали Strip-till
Международная научно-практическая конференция «Сберегающее (биологоическое) земледелие в современном сельском хозяйстве», прошла в начале недели в столице республики, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.
Ресурсосберегающие технологии земледелия снижают затраты и улучшают плодородие почвы. К ним в первую очередь относятся системы земледелия No-till и Strip-till, отметил академик Академии наук РБ Халил Сафин.
В Башкирии внедрением сберегающих технологий начали заниматься сравнительно недавно. Хозяйства Абзелиловского, Мелеузовского, Кугарчинского, Куюргазинского, Стерлитамакского, Аургазинского, Чекмагушевского и других районов засевают по этой технологии около 250 тыс. га. Сельхозпредприятия, перешедшие на данные технологии, являются лидерами по размерам урожайности и валовому сбору зерна. Так на отдельных полях СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района средняя урожайность доходила до 110 (!) центнеров с гектара. Благодаря активному использованию передовых технологий хозяйство за последние пять лет добилось не только укрепления материально-технической базы, но и повышения плодородия почвы.
Неподдельный интерес вызвало выступление ученого агронома из Канады Куртиса Де Гойджер. В этой стране No-till и Strip-till применяют уже почти полвека. На сегодня 75-80% всех площадей зерновых обрабатывается именно нулевой системой.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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