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27.01.17 | 15:49 НОВОСТИ | Архив новостей
Проезд по путепроводу у села Булгаково закрыли до середины марта
Это связано с его ремонтом
Путепровод на автодороге Уфа - Инзер - Белорецк у села Булгаково начали ремонтировать, Пропуск автотранспорта будет производиться по правоповоротным съездам со светофорами.
Путепровод закрыли до 14 марта, сообщает республиканский госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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