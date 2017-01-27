Житель Сибая помог задержать серийных налётчиков

Первые два нападения на магазины злоумышленники в масках совершили в Сибае и Баймаке неделю назад.

Вчера вечером вновь было разбойное нападение на сибайский продуктовый магазин. Двое в масках и вооруженные пистолетом и ножом забрали из торговой точки деньги, телефон и сигареты. Однако на этом фортуна их покинула.

По воле случая сразу после налета в магазин зашел покупатель. Узнав о случившемся у продавца, не раздумывая, он помчался за одним из преступников, которого заприметил еще при входе. В момент преследования по телефону он сообщил полицейским свое местоположение.

Налетчиков удалось задержать спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанные признались в содеянном.

Ими оказались двое жителей Башкортостана и один уроженец ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба МВД по республике. У задержанных изъяты пистолет, маски и похищенное имущество. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. А смельчака ждет заслуженное поощрение.