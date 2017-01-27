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27.01.17 | 15:52 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Сибая помог задержать серийных налётчиков
Первые два нападения на магазины злоумышленники в масках совершили в Сибае и Баймаке неделю назад.
Вчера вечером вновь было разбойное нападение на сибайский продуктовый магазин. Двое в масках и вооруженные пистолетом и ножом забрали из торговой точки деньги, телефон и сигареты. Однако на этом фортуна их покинула.
По воле случая сразу после налета в магазин зашел покупатель. Узнав о случившемся у продавца, не раздумывая, он помчался за одним из преступников, которого заприметил еще при входе. В момент преследования по телефону он сообщил полицейским свое местоположение.
Налетчиков удалось задержать спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанные признались в содеянном.
Ими оказались двое жителей Башкортостана и один уроженец ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба МВД по республике. У задержанных изъяты пистолет, маски и похищенное имущество. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. А смельчака ждет заслуженное поощрение.
Автор: Зульфия САФИНА
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