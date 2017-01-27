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НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
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27.01.17 | 15:47 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи
Посетителям предложат работу и дадут консультации по профориентации
Ярмарка состоится 2 февраля с 10 до 12 часов по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Пришедшим предложат вакансии дминистратора, бетонщика, водителя автомобиля, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, слесаря-сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и других профессий.
На ярмарке представят весь спектр госуслуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профориентации, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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