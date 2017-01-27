В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи

Посетителям предложат работу и дадут консультации по профориентации

Ярмарка состоится 2 февраля с 10 до 12 часов по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Пришедшим предложат вакансии дминистратора, бетонщика, водителя автомобиля, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, слесаря-сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и других профессий.

На ярмарке представят весь спектр госуслуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профориентации, сообщает пресс-служба администрации Уфы.