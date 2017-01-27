Уфимцу дали полгода колонии за пьяное вождение

Мировой судья по Демскому району столицы вынес приговор в отношении 34-летнего Максима Мигунова, признанного виновным по статье «управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Горожанин трижды лишался прав на четыре с половиной года за отказ от прохождения медосвидетельствования. В сентябре прошлого года на улице Ухтомского его вновь задержали за рулем в состоянии опьянения.

Подсудимый признал вину. Ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.