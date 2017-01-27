В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов

На звонки отвечают судебные приставы

Все, кто столкнулся с неправомерными действиями коллекторов, могут обращаться в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону +7(347) 273-71-49. Позвонившим разъяснят положения закона, защищающего граждан от коллекторского произвола, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Напомним, что закон, устанавливающий правовые основы деятельности коллекторов, был принят в июле прошлого года.