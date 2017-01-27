Государственный долг республики сократился на один миллиард рублей

Этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов

Госдолг республики по итогам минувшего года сократился на один миллиард рублей. Теперь он составляет 23,6 млрд рублей, тогда как в конце 2015 года был 24,6 млрд рублей, сообщает региональный минфин.

Снижение суммы госдолга сокращает расходы бюджета на его обслуживание. В свою очередь сэкономленные на процентах деньги вновь идут на исполнение расходных обязательств региона. За 2015-2016 годы экономия по расходам на обслуживание долга составила более 0,8 млрд рублей.