В Дюртюлях безработные ограбили пенсионера, ударив бутылкой по голове

Грабителей он сам пригласил в гости - выпить на троих.

Как выяснили полицейские, пенсионер и двое безработных дюртюлинцев встретились на улице. Пожилой мужчина пригласил их к себе домой. Пили - пили, а потом гости напали на хозяина жилища, ударили его по голове бутылкой и похитили всю наличность, 1200 рублей, из кармана.

"Однако налетчикам этого показалось мало, и они стали ходить по дому в поисках ценных вещей. Вскоре им улыбнулась удача, один из подозреваемых нашел две банковские карты пенсионера, с которых последствии они сняли 28 тысяч рублей. Злоумышленники скрылись, а пожилой мужчина заявил о случившемся в полицию", сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Стражи порядка задержали подозреваемых на следющий день. Ими оказались двое безработных 23 и 25 лет. У одного из них были изъяты банковские карты. Похищенные деньги налетчики уже потратили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», уточнили в пресс-службе.