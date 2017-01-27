Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево

По требованию прокуратуры Краснокамского района проведен ремонт в школе села Новонагаево. Устранено протекание крыши и нарушения противопожарной безопасности.

В учебном заведении протекала крыша, из-за чего отсырели потолки и стены, отвалилась штукатурка. Не работала противопожарная сигнализация, а выходы из помещения были завалены школьным инвентарем.

После вмешательства прокуратуры, проведен ремонт кровли и сигнализации. За допущенные нарушения директор школы привлечен к административной ответственности, сообщает прокуратура Краснокамского района.