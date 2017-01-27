В Уфе вынесли приговор хозяйке «резиновой» квартиры

27.01.17 Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста

27.01.17 «Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»

27.01.17 Владимир Путин вручил награду учительнице из Уфы Лизе Агадуллиной

27.01.17 В Уфе ушел из жизни писатель-травник Рим Ахмедов

27.01.17 В Уфе произошел пожар в ресторане "Пышка"

27.01.17 В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство

27.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

27.01.17 Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей