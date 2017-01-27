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27.01.17 | 11:58 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня и завтра водителей ждут массовые проверки
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят выявлению нетрезвых за рулем.
Также первоочередной задачей автоинспекторов является выявление тех, кто перевозит детей без специальных кресел. Пешеходов просят не оставаться в стороне и передавать информацию о вышеназванных нарушениях в госавтоинспекцию.
Это можно сделать по телефонам: 235-84-02 или 233-27-31 или сообщить ближайшему экипажу ДПС, сообщает республиканское ГИБДД.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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