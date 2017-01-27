В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей

К сегодняшнему дню учебно-опытное хозяйство «Миловское» БГАУ выплатило сотрудникам 3,2 млн рублей долга по зарплате. Но без помощи прокуратуры не обошлось.

Именно прокуратура Уфимского района защитила трудовые права сотрудников учебно-опытного хозяйства. Надзорное ведомство установило, что предприятие в течение прошлого года не полностью выплачивало 46 сельхозрабочим заработную плату. Сумма задолженности превысила 5,5 млн рублей. Чтобы добиться ее погашения, прокуратура приняла комплекс мер реагирования.

В суд были направлены заявления о принудительном взыскании долга. Руководитель хозяйства был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.Ппрокуратура организовала доследственную проверку, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела по статье "невыплата заработной платы".

После прокурорского вмешательства организация выплатила около 3,2 млн рублей просроченного заработка. Полное погашение задолженности находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.