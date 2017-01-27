|
|
НОВОСТИ
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
|
27.01.17 | 11:00 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамакском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП
Происшествие случилось сегодня около пяти часов утра.
В селе Наумовка на улице Ленина под колесами авто погибла 47-летняя местная жительница. Предположительно, женщина шла по проезжей части. Водитель скрылся с места ДТП. По предварительным данным, он передвигался на легковушке серебристого цвета.
Тех, кто что-либо знает о произошедшем или о месте нахождения водителя, республиканская госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Стерлитамакскому району по телефону (3473) 41-15-06, 02 или ближайшее отделение полиции.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22