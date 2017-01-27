В Стерлитамакском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП

Происшествие случилось сегодня около пяти часов утра.

В селе Наумовка на улице Ленина под колесами авто погибла 47-летняя местная жительница. Предположительно, женщина шла по проезжей части. Водитель скрылся с места ДТП. По предварительным данным, он передвигался на легковушке серебристого цвета.

Тех, кто что-либо знает о произошедшем или о месте нахождения водителя, республиканская госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Стерлитамакскому району по телефону (3473) 41-15-06, 02 или ближайшее отделение полиции.