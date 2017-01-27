Педагог из Уфы удостоена звания «Народный учитель России»

Лиза Агадуллина, учитель химии из уфимского лицея № 42 удостоена звания «Народный учитель России», сообщила пресс-служьба министерства образования.

Диплом о присвоении почетного звания она получила из рук президента России Владимира Путина.

Лиза Киямовна работает учителем 57 лет. Свою профессиональную деятельность начала в 1959 году в Кигинском районе. С 1971 года живёт и работает в Уфе. Лиза Киямовна - автор программы по химии для классов с углубленным изучением предмета, имеет звания народный учитель РБ, заслуженный учитель РФ и РБ, почетный работник общего образования РФ, обладатель Соросовского гранта.