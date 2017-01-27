В Иглинском районе обладатель «резиновых квартир» получил срок

Районный суд установил, что 34-летний иглинец организовал незаконную регистрацию мигрантов в «резиновых квартирах». Наказание вынесено не столь за проживание мигрантов, сколько за организацию процесса - за дачу взятки.

Чтобы "обезопасить" и упростить свой незаконный промысел, он передал начальнику местного отдела миграционной службы взятку – компьютер стоимостью более 16 тыс рублей. Злоумышленник фиктивно зарегистрировал в чужом доме и недостроенном здании мигрантов.

Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. По факту незаконной постановки на миграционный учет суд освободил его от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. А вот за дачу взятки он приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба республикансой прокуратуры.